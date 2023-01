Des cambrioleurs s’introduisent dans la buvette du RFC Gilly et volent ballons et équipements en tous genres!

« Ils ont forcé notre porte et une des fenêtres, avant de fouiller les lieux. Des voleurs un peu particuliers : ils n’ont pas fait que fouiller la buvette, ils sont également allés dans le local technique, pour y dérober des ballons et une dizaine de maillots ; ils ont également emporté deux trainings, de taille S et 176, alors qu’il y en avait une quarantaine disponible ! », s’étonne-t-on encore au club.