TF1 interdit à ses animateurs de participer à une célèbre émission: «On m’a demandé de ne plus y retourner»

Forcément, l’émission étant diffusée sur France 2, on voyait passer davantage de personnalités issues du groupe France Télévisions. Cependant, on a l’habitude de voir certaines personnalités révélées par TF1. C’est notamment le cas des Miss France, qui vont rendre visite au Père Fouras depuis plusieurs années pour l’association « Les bonnes fées », des danseurs de « Danse avec les stars » ou encore des candidats de « Koh-Lanta ». De ce côté-là, c’est manifestement accepté.

Par contre, en ce qui concerne les animateurs, TF1 leur aurait demandé de ne pas se rendre sur le Fort. C’est Christophe Beaugrand qui dévoile l’information, invité de « On refait la télé » sur RTL : « Ce n’est pas vraiment moi qui refuse en fait, c’est TF1 qui n’a pas envie que j’y retourne. On m’a demandé de ne plus y retourner », confie-t-il. « C’est une émission qui marche très bien en prime sur France 2 et je peux comprendre que TF1 n’ait pas envie d’envoyer ses visages donner de la force à un programme qui marche déjà plus tôt pas mal sur la chaîne d’en face. »