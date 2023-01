Reductin Anti-Aging, pour une peau visiblement plus jeune

Ainsi, une étude récente menée en double aveugle(*) a démontré son effet positif sur le photovieillissement de la peau par la simple application d’une crème contenant 0,5 % d’acide boswellique. Après un mois d’utilisation quotidienne sur la moitié du visage, les femmes testées ont vu une amélioration significative de la texture et des ridules sur la partie traitée de leur épiderme. Les examens instrumentaux non invasifs ont également montré une amélioration de l’élasticité, une diminution du taux de sébum et un remodelage du tissu dermique.

Utilisée pour ses vertus anti-âge depuis des millénaires en médecine ayurvédique, la résine du Boswella Cerata, une plante originale d’Inde et d’Afrique, renferme de l’acide boswellique, un puissant antioxydant et anti-inflammatoire. Les laboratoires sont parvenus à extraire cet acide boswellique afin d’étudier ses nombreuses propriétés.

Pour lutter contre le photovieillissement, les laboratoires de Reductin ont conçu Reductin Anti-Aging, une émulsion qui contient 3,5 % d’acide boswellique. En agissant sur la collagénase, une enzyme qui détruit le collagène, l’acide boswellique renforce la fermeté et l’élasticité de la peau. Il exerce également une puissante action antioxydante.

Formulé sous forme d’une émulsion fondante et non grasse rapidement absorbée par l’épiderme, Reductin Anti-Aging s’utilise sur le visage et le corps avant l’application de son soin quotidien. On peut également l’appliquer en guise d’après-soleil pour éviter le vieillissement cutané dû aux rayons UV. Pour des résultats visibles, on recommande un traitement à long terme, matin et soir.

(*) Effects of topical boswellic acid on photo and age-damaged skin : clinical, biophysical, and echographic evaluations in a double-blind, randomized, split-face study.

Reductin Anti-Aging, format disponible en 30 ml (16 €). En pharmacie, en parapharmacie et pharmacie online.