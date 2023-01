Prolongation du nucléaire: le gouvernement se réunit pour approuver un «accord contraignant»

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), négocient depuis des mois la prolongation de dix ans des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, les plus récents du parc nucléaire belge. Un accord de principe ou lettre d’intention a été conclu à la fin juillet. Alors qu’un accord contraignant avec Engie était attendu pour la fin de l’année passée sur la poursuite de l’activité des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, les deux parties ont décidé le 31 décembre de prolonger leurs négociations de quelques jours.

Un feu vert attendu

Selon « De Tijd » et « L’Echo », un accord contraignant, portant sur les « grandes lignes », a entretemps été conclu avec le groupe français et doit recevoir le feu vert du « kern ». L’information a été confirmée de source gouvernementale. Une conférence de presse pourrait avoir lieu vers 18h00. A bonne source, l’on indiquait qu’il fallait attendre la fermeture des marchés boursiers à 17h30.