Des fouilles archéologiques en cours à l’ancienne abbaye cistercienne de Saint-Nicolas des Prés à Chercq: il est encore tôt pour prévoir les orientations définitives

Jean-Luc Crucke a souhaité en savoir plus sur les découvertes réalisées et celles escomptées. Le député voulait aussi s'assurer de la préservation du site.

Le député wallon a donc adressé une question écrite à Valérie De Bue, qui lui a répondu : « À ce stade précoce, il est encore particulièrement tôt pour prévoir les orientations définitives en fonction du résultat des recherches. À l’heure actuelle, les travaux se concentrent sur les vestiges de l’ancienne ferme qui était liée à l’abbaye. Pour les phases récentes, entre les 17e et 20e siècles, nous disposons de plans postérieurs à la destruction de l’abbaye et les fouilles permettent de les valider et de les compléter. Pour les périodes plus anciennes, quelques éléments antérieurs au 16e siècle ont pu être dégagés, notamment les traces d’une cour pavée et de pièces annexes. Elles n’apparaissaient sur aucun plan connu et permettent de restituer une partie du fonctionnement de la ferme à une époque où l’abbaye était toujours en activité ».