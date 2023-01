Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les histoires d’amour finissent mal en général. De celle entre Romelu Lukaku et les Nerazzurri, il ne reste que des braises. Tantôt prêtes à se raviver comme à définitivement s’éteindre. Son « infidélité », via son retour à Chelsea à l’été 2021, les tifosi milanais semblaient enclins à la lui pardonner. En deux matches, « Big Rom » avait inscrit un but et donné un assist pour deux victoires de l’Inter. Mais depuis fin août, il n’a plus disputé que 197 minutes et planté qu’un goal. La faute à des blessures : ischio-jambiers, biceps fémoral et désormais un claquage musculaire au niveau du soléaire de la jambe gauche. Le club a déjà acté le forfait du Diable pour le huitième de finale de Coupe d’Italie de ce mardi contre Parme et réévaluera son état en vue du match de samedi contre Vérone.

À 29 ans (30 en mai), Lukaku est de plus en plus souvent trahi par son corps. Ajoutez à cela des performances en deçà de ses standards milanais et voilà que l’Inter commence à douter de son avenir.