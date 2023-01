Procès des attentats à Bruxelles: comment Khalid El Bakraoui, le kamikaze du métro, a rapidement été identifié

La gorge parfois serrée, l’ancienne cheffe d’équipe de la criminelle – affectée désormais au Comité P – a poursuivi lundi après-midi la présentation initiée en matinée des éléments retrouvés dans la station de métro Maelbeek, via des images parfois très dures des corps des victimes soufflées par la bombe déclenchée par Khalid El Bakraoui à 09h10 le 22 mars 2016.

C’est en voyant une capture d’écran des images de vidéosurveillance de la Stib montrant Khalid El Bakraoui, muni de son sac à dos piégé, que les enquêteurs font le lien avec des éléments déjà découverts dans la station de métro. Les empreintes digitales du kamikaze sont alors relevées, permettant son identification formelle, a exposé lundi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles, celle qui était commissaire judiciaire à la police fédérale et qui a coordonné les constatations judiciaires effectuées à Maelbeek.

L’enquêtrice et un technicien du laboratoire scientifique de la police judiciaire fédérale de Bruxelles ont également insisté via ces photographies sur la violence de l’explosion, visible aussi par les dégâts infligés à la voiture dans laquelle se trouvait le terroriste au moment de déclencher sa charge explosive. On y aperçoit un «amas hallucinant de tôles, de câbles électriques, une disparition totale des éléments des sièges», a décrit l’ancienne commissaire judiciaire.