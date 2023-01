Un label LGBTQIA+ friendly pour les commerçants montois: «Il faut rendre l’espace public et commerçant plus sécurisant et inclusif»

Pour obtenir ce label, des séances d’informations obligatoires sont organisées le 31 janvier et les 6, 9 et 23 février. Ce projet voit le jour suite à l’appel à projets « Tant qu’il le faudra » de la secrétaire d’État à l’égalité entre les genres Sarah Schlitz.

« Les personnes LGBTQIA+ ne sont pas forcément bien accueillies au sein des commerces de manière générale à Mons et ailleurs. On s’est dit qu’il fallait pouvoir rendre l’espace public et commerçant plus sécurisant et inclusif », plaide Victor Lacôte, chargé de communication à la MAC de Mons. Il témoigne pour une bénévole sur des violences subies : « Une volontaire transgenre s’est rendue plusieurs fois dans des magasins de lingerie ou de vêtements. Elle s’est fait plusieurs fois remettre en place par l’équipe du magasin parce qu’elle n’avait supposément rien à faire dans ces rayons-là », ajoute notre interlocuteur.