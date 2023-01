Une femme agressée dans une banque à Châtelet, une septuagénaire rouée de coups, un policier brûlé à l’ammoniaque: le forcené s’enfuit devant l’hôtel de police, où il se fait arrêter!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un seul homme, âgé d’à peine 27 ans, déjà connu des autorités, et une succession d’agressions, de cris et de coups, en l’espace de quelques minutes : deux femmes attaquées, des policiers insultés et l’un d’eux, même, brûlé à la main d’un jet d’ammoniaque ! Cet individu a fait fort, tristement fort, ce vendredi, sur le coup de 13h15, comme nous l’apprend le parquet de Charleroi.