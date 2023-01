Il voue une passion au Coca-Cola qui met sa maison en ébullition

Tout a commencé dans les années 80 quand les parents de Stéphane lui offrent une montre swatch, très en vogue à l’époque. Jusqu’ici rien d’exceptionnel si ce n’est que, faute de disponibilité, la montre qu’il désirait n’est plus en stock. Celle que Stéphane reçoit, se retrouve être XXL et à l’effigie de... Coca-Cola ! D’abord passionné des États-Unis, collectionner les produits dérivés Coca-Cola est devenu une évidence.

Après la montre, Stéphane s’est mis à collectionner les voitures miniatures et de fil en aiguille il est arrivé à un total ahurissant. Aujourd’hui, ce sont plus de mille six cents pièces différentes qui sont exposées chez lui. Entre les bouteilles, les figurines et autres goodies, Stéphane dispose d’un arsenal exceptionnel de pièces toutes plus rares les unes que les autres.

Ceci dit, la rareté n’est pas forcément la chose la plus recherchée par Stéphane.

« Je marche beaucoup à l’affect. Je ne veux pas une pièce spécialement pour sa valeur. Forcément je suis collectionneur donc j’apprécie avoir des objets collectors et introuvables. Mais beaucoup de pièces dans ma collection n’ont pas nécessairement de valeur marchande. Je les expose tout simplement parce qu’elles me plaisent ou qu’elles apportent une touche sympathique à ma décoration », explique le collectionneur de 50 ans.

Du sol au plafond, la maison de Stéphane est couverte de la marque américaine. - VDN

La provenance des objets de Stéphane est très diversifiée. Il surfe régulièrement sur eBay et Leboncoin. Il fait venir certaines de ses pièces les plus rares du Japon, d’Australie, de Grèce et des États-Unis. Une fois par an, il se rend même à la convention Coca-Cola de Bruxelles pour faire le plein. Mais ce n’est pas tout : ses proches contribuent aussi à l’expansion de sa collection.

Un téléphone coca-cola fonctionnel au milieu de la collection. - VDN

« Mes amis, ma famille et même mes collègues participent à faire grandir ma collection. Dès qu’ils vont en voyage, ils pensent à moi et me ramènent une bouteille ou un petit objet. Ça me fait vraiment plaisir ! L’autre jour ma collègue m’appelle et me dit qu’en déménageant elle a retrouvé des tasses Coca-Cola et qu’elle me met tout ça de côté. Tout le monde sait que je suis un fan ! », se réjouit Stéphane.

La folie des figurines POP n’a pas épargné Coca-Cola, pour le plus grand bonheur de Stéphane. - VDN

Stéphane est donc l’heureux propriétaire d’une étonnante collection. Il en a tellement qu’il ne sait plus quoi acheter par manque de place. Un conseil si vous croisez un jour ce passionné : ne prononcez jamais le mot « Pepsi », avec Stéphane il ne faut pas pousser le bouchon trop loin.

Stéphane possède des bouteilles provenant du monde entier. - VDN