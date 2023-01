Bientôt un nouvel antiquaire à Heusy, à la place d’un projet d’immeuble à appartements

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des projets urbanistiques, il y en a à la pelle à Verviers et plus précisément à Heusy. Entre ceux qui sont démesurés et ceux dont la population ne veut pas par principe, il faut parfois faire le tri. L’investisseur Julien Collard lance ici un projet qui semble dès plus raisonnable. Il s’agit de construire un hangar qui va accueillir un antiquaire avenue de Thiervaux à Heusy, là où se trouvaient autrefois les serres de l’horticulteur Boulanger.