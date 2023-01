Sexe, meurtres, drogue, racisme: ce que vous ignoriez à propos du prince Harry

Le livre du Prince Harry sort ce mardi. Dimanche soir, il était interviewé à la télévision anglaise.

Harry a pris de la cocaïne. Une interview du Prince a été diffusée dimanche en Angleterre. Au cours de cette interview, Harry a fait des confidences étonnantes. Il révèle avoir touché à la drogue. Cocaïne, marijuana, champignons hallucinogènes... Il y aurait même eu des photos de lui en train de prendre de la coke qu’un journal voulait publier. L’affaire a plus ou moins été étouffée.

Le Prince a tué des soldats en Afghanistan. C’est « la » révélation qui ne passe pas. Dans son livre, dont des extraits ont déjà largement fuité dans la presse, Harry confie qu’il a tué 25 combattants talibans durant ses missions en Afghanistan, des révélations qui ont suscité un immense tollé. D’aucuns, dans l’armée britannique, y voient une forme de trahison. Le colonel Richard Kemp, officier militaire à la retraite, a déclaré que les propos du Prince « trahissaient les camarades aux côtés desquels il a combattu et font courir aux troupes britanniques le risque d'une vengeance ». « Il a trahi la confiance de l’armée comme il a trahi sa famille », s’est également indigné le colonel Tim Collins, cité par The Times. Ces révélations ont fait réagir jusqu’aux talibans, un haut responsable l’accusant de « crimes de guerre ».

Il a perdu sa virginité avec une femme plus âgée. Harry doit-il tout dire ? Dans son livre, il va jusqu’à raconter sa « première fois », avec une femme plus âgée que lui. « Elle aimait les chevaux, beaucoup, et me traitait comme un jeune étalon. Un tour rapide, après lequel elle m'a donné une claque sur la croupe. Ça s'est passé dans un champ derrière un pub très fréquenté ». Harry a la délicatesse de ne pas révéler son nom. Mais les médias anglais ont deux noms en tête : l’actrice Elizabeth Hurley ou l’ex-top model Suzanna Harvey, aujourd’hui CEO d’un aéroport.

Il est hanté par la mort de sa mère. Dans cette interview que toute l’Angleterre a regardée dimanche soir, Harry raconte comment il a appris la mort de sa maman, la princesse Diana. Il est littéralement hanté par la mort de sa mère, explique-t-il. Il a demandé à voir le dossier secret concernant le décès mais cela lui a été refusé notamment parce qu’il y avait des photos trop dures dans le dossier. Il fustige au passage les paparazzis qui ont continué à photographier sa mère en train de mourir dans la voiture. « Il y a toujours des choses que je n’ai pas comprises concernant ce soir-là, des choses qu’on ne m’a pas expliquées. Alors j’ai moi-même roulé dans le tunnel du pont de l’Alma à la même vitesse, pour essayer de comprendre », confie-t-il. Un moment poignant.

Il déteste les tabloïds, qui le lui rendent bien. Dans cette interview confession, la presse anglaise, souvent redoutable avec la famille royale et en particulier avec Harry et Meghan, en prend pour son grande. « Le niveau de fuites organisées par certains membres de la famille royale pendant 10 ans fait que je me suis autorisé à révéler des choses moi-même dans ce livre. Ma famille a été ‘complice’ de la douleur que ma femme et moi avons ressentie. Qu’on dise des conneries sur moi tous les jours, ce n’est rien. Mais si ça affecte ma femme ou mes enfants, ce n’est pas la même chose. C’est aussi une des raisons pour lesquelles on a déménagé en Californie. (…) Le silence de la monarchie sur certaines histoires qui sont sorties, de purs mensonges, c’est difficile à avaler. J’aurais espéré qu’on prenne ma défense. Mais non. Et quand je lis ‘des sources au Palais royal disent ceci ou cela’, c’est dur à encaisser. » Et si les noms ne sont jamais donnés, Harry a sa petite idée...

Des accusations de racisme. « On m’a traité de raciste ». Harry semble avoir eu du mal à avaler cela. Mais reconnait des erreurs. On se souvient de cette fameuse fête costumée où il portait un brassard nazi. Harry et Meghan ont insinué à leur tour que des membres de la famille royale sont racistes. Il accuse aussi son frère et son épouse Kate d’avoir eu des « stéréotypes » envers Meghan, actrice américaine métisse, qui ont « créé un obstacle » pour l’accueillir totalement dans la famille.

Il se fait de l’or en barre avec ses révélations. La maison d’édition Penguin Random House, qui publie « Le Suppléant », a déboursé plusieurs millions de dollars pour s’offrir les mémoires très attendues du prince Harry. Entre 35 et 40 millions, selon Entertainment Tonight. De même que Netflix, qui a lâché plusieurs dizaines de millions (on parle de 100 millions de dollars) pour la série sortie récemment sur la plateforme, où Harry et sa femme Meghan dévoilent une partie de leur secrets. Il devrait y avoir d’autres livres après « Le Suppléant ». On ne tue pas la poule aux œufs d’or.

Romain Goffinet