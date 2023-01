Effondrement d’une partie du toit du Shopping Cora de Rocourt: la cause est bien accidentelle, le pire a été évité!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Stupeur et incompréhension ce lundi matin face au Shopping Cora de Rocourt. Le petit rond-point situé devant l’entrée nº1, celle-là même du côté « rue des Français » était entouré de rubalise des services de police. L’accès y était totalement fermé. Et pour cause.

de videos

Durant la nuit, aux alentours de 23h15 d’après les services de la police de Liège, des agents et des pompiers ont été appelés sur le site. « Une partie du toit de l’aile ‘ouest’ de la galerie commerçante, côté rue des Français, s’était effondrée sous le poids d’une grande quantité d’eau accumulée sur le toit. La galerie est inondée et les dégâts sont très importants », annonçaient-ils.

Sur place, à l’extérieur, on pouvait apercevoir de nombreux morceaux de toiture et matériaux divers, des portes ou encore des bris de vitre sur le sol. Vers 7h20, ordre était donné de maintenir les portes closes jusqu’à nouvel ordre, « en attendant les conclusions d’une réunion qui devait se tenir d’urgence entre le service de salubrité publique (SSSP), le cabinet du bourgmestre et le personnel de sécurité du Cora ».