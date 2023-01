Sa fille de 15 ans victime de caresses inappropriées et de harcèlement, son fils de 14 ans souffre d’une double fracture de la clavicule: Pieters espérait rencontrer la direction de l’école spécialisée d’Erquelinnes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi matin, Pieters s’est rendu à l’école spécialisée d’Erquelinnes, où étaient scolarisés son fils et sa fille. Il espérait obtenir un rendez-vous avec la direction de l’Institut des métiers de la construction et de l’environnement (I.M.C.E.). Dans une précédente édition, le père de famille évoquait les problèmes rencontrés par ses enfants. À plusieurs reprises, sa fille de 15 ans a été victime de caresses inappropriées de la part d’un camarade de classe. Elle parle aussi de harcèlement, moqueries et insultes. De quoi faire réagir son père, qui a déposé plainte à la police.

Son fils de 14 ans, scolarisé là aussi, a fait l’objet d’agressions physiques.