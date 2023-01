Déborah lance son salon de tatouage privé à Burdinne: «L’objectif est de toucher un plus grand public»

Après 12 années d’expérience acquise à Grez-Doiceau (Brabant wallon), Déborah Roosen a décidé de franchir un pas en se lançant à son propre compte. Depuis mercredi, la Marneffoise accueille ses clients dans son salon de tatouage privé, à son domicile.

Cette envie de travailler chez elle, Déborah la ressentait depuis un moment : « Pendant des années, j’ai travaillé dans un salon ayant pignon sur rue mais avec les différentes crises subies, notamment celle énergétique, j’ai eu envie d’autre chose et de changer d’air. J’ai donc investi afin de mettre sur pied une annexe à mon habitation et créer un salon permettant d’accueillir les clients chez moi ». Cette pièce adaptée a été aménagée pour offrir un cadre et un service qualitatifs.