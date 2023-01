Suite au décès de leur cochon de compagnie Oréo, Kim et Kevin, de Waremme, adoptent «Lucky»: «On est allé le chercher en France, il avait été retrouvé en hypothermie…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fin d’année éprouvante pour le couple de Waremmiens. Depuis deux ans, Kim Rommes et Kevin Leleu égayaient leur quotidien (et celui des internautes) en partageant les moments passés avec Oréo, leur animal de compagnie un peu particulier. « C’est un micro-cochon, explique Kevin. On voulait l’afficher sur les réseaux sociaux pour casser les stéréotypes du cochon sale et bête qui traversent notre société. » Une situation assez atypique qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes, propulsant soudainement Oréo dans la lumière.