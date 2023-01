Des élèves de l’athénée de Ploegsteert dans l’émission des 12 coups de midi ce mardi

A l’heure des smartphones et des écrans d’ordinateurs, la télévision reste très présente dans la vie des jeunes. Mais comment perçoivent-ils les choses ? C’est dans ce contexte que les P4, P5 et P6 de l’Athénée de Ploegsteert ont pu découvrir ce qu’il se passait réellement derrière le petit écran. « Chaque année, nous partons trois jours à Paris avec des buts pédagogiques » nous explique Astrid Clemme, directrice de l’école. « Sous l’impulsion du professeur des P6, nous avons contacté l’émission pour savoir si nous pouvions y être présents. En septembre, nous avons eu la joie de découvrir que nous allions y participer. Le tournage s’est réalisé en décembre dernier ».

Une autre vision

Chaque jour de la semaine, l’émission est suivie par des millions de personnes. « Quand on est arrivé, les élèves ont immédiatement été étonnés. Mais c’est plus petit qu’à la télé, on ne savait pas qu’il y avait des gens pour dire d’applaudir ou rire… » s’amuse la directrice. Les caméras, les lumières…tout était sujet à question. « Ce qui les a le plus étonnés, c’est la durée. A la télé, on voit qu’une émission par jour, là on en a tourné trois en quelques heures ».