La vie d’un ancien footballeur racontée dans un spectacle au centre culturel de Wanze

Armand Swartenbroeks était « le » footballeur par excellence en Belgique à une époque où il n’y avait pas encore de professionnalisme dans le sport. Il a combiné sa « carrière de sportif » avec son propre cabinet médical, son rôle en tant que politicien local et ses efforts comme médecin de guerre pendant les deux guerres mondiales. L’unique combinaison de footballeur, échevin (et plus tard bourgmestre) et médecin, fait de la vie d’Armand le modèle d’une histoire de charité et d’espoir.

