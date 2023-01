Jusqu’à sept ans de prison requis pour un trafic de cocaïne organisé depuis la Guinée

L’instigateur présumé, Yacouba B, toujours recherché, organisait l’association depuis la Guinée en maintenant des liens quotidiens avec ses complices via l’application Telegram. Une dizaine de livreurs étaient actifs sept jours sur sept, en Brabant wallon, en Brabant flamand et à Bruxelles. Ils circulaient dans des Toyota Yaris immatriculée au nom d’une société qui avait été constituée pour exploiter un café à Bruxelles. Les enquêteurs ont estimé que l’association a généré, en dix mois, un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.

Les livreurs, une dizaine au moins, changeaient souvent mais se répartissaient les secteurs. La cocaïne arrivait des Pays-Bas, et était confiée à des « nourrices » approvisionnant quotidiennement les livreurs pour qu’ils ne soient pas en possession de plus de cent pacsons lors des « tournées ». Ces livreurs recevaient la matière et, durant toute la journée, des adresses et des points de rendez-vous où rencontrer les clients du Brabant wallon, de Bruxelles et du Brabant flamand leur étaient communiquées par des « dispatchers ». Ceux-ci géraient les appels des consommateurs sur des applications, travaillant pour certains depuis la Guinée.