Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il n’y a pas que les clubs de football qui font leur « mercato ». Les villes et communes également, parfois, transfèrent les collaborateurs et experts dont elles ont avidement besoin. C’est ce qui est arrivé à Braine-le-Comte, où vient de débarquer Pascal Fortun, l’ancien directeur des Voies d’Eaux du Hainaut. Cet organisme provincial avait notamment pour objet de gérer les activités touristiques des sites fluviaux de l’Ascenseur à Bateaux de Strépy-Bracquegnies et du Plan Incliné de Ronquières, tous les deux la propriété du Service Public de Wallonie (SPW).

« Avait », car fin 2021, la province a renoncé à la gestion du Plan Incliné, faute de moyens. Une décision qui avait fort chagriné son directeur. Du coup, la ville de Braine-le-Comte en profite pour le « débaucher », avec l’accord de la Province. « C’est un profil que nous recherchions activement, pour nous aider, le directeur général Bernard Antoine et moi-même, dans la gestion des appels à projet wallons et des grands projets à long terme de la ville », explique le bourgmestre Maxime Daye (BRAINE-MR). « Il nous apporte sa vision et un plus c’est un Brainois, qui aime sa ville. Il aidera les équipes en place sur les projets Catala, Grand-Place, Dominicains, aire de motorhome de Ronquières, entre autres. »