Prolongation des réacteurs Doel 4 et Tihange 3: voici ce qui a été décidé

Fumée blanche ce lundi soir ! L’Etat belge et Engie se sont mis d’accord sur la prolongation de 10 ans des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, à savoir Tihange 3 et Doel 4.

Une grande inconnue, et pas des moindres, persiste : la facture des déchets nucléaires. Que dit prolongation de deux centrales dit forcément production de déchets supplémentaires qu’il faut gérer. Engie exige des certitudes avec la fixation d’un plafond maximal. Et le montant doit donc être fixé avant que l’énergéticien ne valide définitivement l’accord. La décision de ce lundi n’a fixé « que » le cadre de ce plafonnement qui se chiffrera en milliards.

L’échéance est fixée à la mi-mars. La saga n’est donc pas encore complètement terminée. Même si le Premier a bien souligné que, les travaux commençant demain et étant à charge d’Engie, il ne voyait pas l’intérêt de financer ces travaux pour ne pas prolonger ensuite.

Le citoyen est aussi en droit de se demander si cela aura un impact sur son portefeuille. La réponse est probablement oui. Deux éléments de réponse sont apportés par le site spécialisé Business AM. Tout d’abord, il faut préciser que la structure juridique est détenue à parité par l’Etat belge et le groupe français.

Ensuite, on n’est pas à l’abri d’une surprise. Engie veut un plafond. Mais quid en cas de dépassement de celui-ci ? Ce sera au contribuable de combler la différence.

D’autres prolongations

Autre élément qui indique que la saga n’est pas encore terminée : on s’est mis d’accord ici sur la prolongation de deux réacteurs. Mais d’ici 2025, il est toujours bien prévu d’arrêter l’ensemble avant un redémarrage en 2026 de deux d’entre eux. Et la Belgique sera donc sans réacteur nucléaire en 2025 et 2026. L’approvisionnement sera-t-il garanti ? La question doit être analysée. Au sein de la majorité, MR, Open VLD et CD&V ont déjà ces derniers mois évoquer la possibilité de prolonger plusieurs réacteurs. Le président libéral Georges-Louis Bouchez a déjà souligné sa volonté de prolonger également Doel 1 et 2, ainsi que Tihange 1 au-delà de 2025. Soit 5 réacteurs au total.