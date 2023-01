Abdelamin, de Jumet, rêvait de partir à la Mecque, il se fait arnaquer de 2.000€ par un guide spirituel: «Ils profitent de la foi des gens pour s’enrichir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour la communauté musulmane, le pèlerinage représente certainement le voyage le plus important dans une vie. En 2020, Abdelamin, de Jumet, a décidé de réaliser ce voyage. Il a donc pris contact avec une société bruxelloise, Royal Safari, spécialisée dans ce type de voyage, qui a emmené ses beaux-parents en Arabie Saoudite, il y a quelques années.

« Tout s’était bien passé pour eux, j’avais confiance. J’ai donc pris contact avec eux, et j’ai fait le déplacement jusque Liège, pour rencontrer le guide spirituel, M. Kharbouch. Son rôle est d’informer les voyageurs sur le déroulement du séjour. Il m’a ensuite demandé de verser un acompte de 2.000 €, ce que j’ai fait, en février 2020. Mais le Covid est passé par là, et j’ai dû renoncer à partir. Mais lorsque j’ai voulu me faire rembourser, tout s’est compliqué… Et trois ans plus tard, je n’ai toujours pas revu mes 2.000 € », explique Abdelamin.