Le port d’Erquelinnes, la halte nautique à Farciennes et le relais à Thuin: de «bêtes» erreurs administratives retardent tous ces projets…

Depuis de récentes transformations, la navigation est désormais possible sur la Sambre en provenance de la France. Selon une étude de nos voisins hexagonaux, pas moins de 1.500 touristes fluviaux pourraient franchir la frontière chaque année… Mais pour les accueillir, des aménagements doivent bien sûr être effectués, via la rénovation des infrastructures existantes ou la création de nouvelles…

Sur base d’une étude réalisée par des professionnels, un projet a été développé à l’échelle de Charleroi-Métropole, qui regroupe toutes les communes de la région, afin de définir une vision globale cohérente. La distance entre les ports de Landelies et Namur est par exemple beaucoup trop importante pour des plaisanciers « normaux », qui naviguent entre quatre et cinq heures par jour. Il est nécessaire de créer des relais, où chacun peut s’arrêter afin de passer la nuit, et des haltes, où les bateaux peuvent simplement stopper quelques heures.

Mauvaise adresse

Dans ce contexte, l’appel à projets de la Région wallonne pour le tourisme fluvial tombait à point nommé. Trois Communes ont rentré des dossiers, en partenariat avec Igretec : Erquelinnes pour améliorer son port de plaisance, Thuin pour le relais nautique et Farciennes afin d’ériger une halte nautique.

Et c’est là que tout s’est compliqué…