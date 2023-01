La rubrique sexo de Catherine Jamotte: «Clubs libertins: les Belges en sont friands, mais…»

Les Belges seraient les plus grands amateurs de libertinage en Europe : neuf pour cent contre la moyenne européenne qui est de six pour cent. Coquins les Belges ? Les clubs libertins, eux, se frottent les mains surtout après la période du Covid. Mais est-ce une bonne ou mauvaise idée pour pimenter son couple ?

En ce XXIe siècle, les pratiques sexuelles sortent du placard : libertinage, polyamour, échangisme, BDSM, etc.

Certains ou certaines sont très attachés à la fidélité. Chacun a le droit de vivre comme il le souhaite et le droit le plus absolu de disposer de son corps comme il l’entend ! L’un des deux peut un jour souhaiter briser le tabou du libertinage pour vivre une nouvelle expérience avec son partenaire sans pour autant vouloir briser son couple. Une demande que l’autre peut avoir du mal à comprendre. Il est donc important d’en discuter, d’entendre les peurs, les questions, les doutes de l’autre ! Les bienfaits du libertinage aideraient selon des témoignages à sortir de la routine, à relancer la libido, à se sentir libre, à trouver une autre dynamique, à ressentir une tension érotique intense.

Mais attention, il y a aussi des risques ! Ce n’est pas facile de voir son ou sa partenaire prendre du plaisir avec un inconnu ou une inconnue : jalousie, tristesse, souffrance ne sont jamais loin si on est mal préparé. Il est donc fondamental d’être bien dans sa tête, dans son couple, dans son corps, dans sa sexualité avant de se lancer dans l’aventure. De fixer des balises dès le départ. Et comme toujours communiquer à cœur ouvert et se protéger.