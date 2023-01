Prolongation des réacteurs Doel 4 et Tihange 3: l’opposition critique un accord «qui n’offre que peu de perspectives»

Trois motifs d’inquiétude

Sans avoir pu lire le document intégral de l’accord et se basant sur les rares éléments divulgués, Les Engagés estiment que trois points sont particulièrement inquiétants. D’abord les montants qui sont en jeu « et qui va payer », ensuite la possibilité d’un « trou noir » lors des hivers de 2025 à 2027 et le risque évident de blackout faute de production nucléaire et enfin « pourquoi seulement deux réacteurs uniquement pour 10 ans ? ».