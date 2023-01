Basket: les Carolos ont fait carton plein en demi-finales aller de la Coupe du Hainaut

PONT-DE-LOUP 72

KAIN 26

Quarts : 12-4, 20-8, 22-6, 18-8. Pont-de-Loup : 3x3, 15/25 LF, 20 ftes. GOBITAKA 3, BALLAU 15 (1x3), Diallo, Fontaine L. 10 (1x3), NYUNDU NTUMBA 1, Volpe, HAMAIDE 21, Bruse 9, Patte, Senese, FONTAINE E. 13 (1x3).

Au rendez-vous du championnat, l’ogre lupipontain de la P1 Dames a également répondu présent lors de cette demi-finale aller de la Coupe. Les Tournaisiennes auront eu autant de difficultés pour inscrire un panier que le quidam amateur de basket à se parquer.

C’est dans une ambiance surchauffée et au sein d’une salle comble du complexe sportif Hortent Moreaux que le Royal Eclairs aura dominé son sujet tout du long. À la mi-temps, malgré quelques ratés en contre-attaque ou sous l’anneau, Pont-de-Loup amenait déjà 32-12. De quoi satisfaire Krystel Ballau qui avait déjà fait parler son métier : « Les vieilles ont encore de beaux restes. On doit continuer à insister de la sorte ! » Via Hamaide (pas très heureuse dans ses tentatives en première mi-temps), Pont-de-Loup insistera en attaque (54-18 ; 30e), dégoûtera son opposant au bord de la crise de nerfs du fait d’un manque de réalisme et d’une très grosse pression défensive carolo. La jeune Hidaya Gobitaka n’étant pas en reste pour mettre tout son cœur dans la mission défensive.

« 46 points d’avance, ça fait un beau petit coussin » convenait le coach Consoli. « On ne va pas faire la fine bouche car on sait que ce sera compliqué pour Kain de nous mettre 50 points le 27 janvier prochain. »

Une épine hors du pied

Avec son zone-press et l’aide collective, le coach Consoli a vu son équipe appliquer les consignes défensives. C’était un autre motif de réjouissance :

« Je suis satisfait car ce qu’on a vu à l’entraînement et ce qu’on avait imaginé comme scénario, cela s’est passé comme tel. Ce résultat nous enlève une belle épine du pied. Maintenant, on est compétiteur et même si c’est en fin de semaine, tard le soir et dans une grande salle, mes filles iront pour la gagne à Kain. »

En demi-finale chez les Hommes, la bonne surprise est venue de la P2 du BC Ransart Charleroi (+5). Quatrième en P2A, Ransart est parvenu à faire plier le huitième de la P1. Privés de Lucas Cowez (out toute la saison) et de Guillaume Zaracas (obligations professionnelles), les hommes de Fabrice Montibeller l’ont emporté 69-65 à l’issue d’un match fort haché face à l’Union BC Quaregnon. Ransart, qui mena un moment de 20 unités, a dû gérer les fautes de ses intérieurs, était encore devant avec +13 au repos et s’impose finalement de quatre points.

Les stats des Ransartois : 22/60 (4x3), 21/32 LF, 36 reb., 12 ass. et 30 ftes : Neerinck 16, Devalckeneer 13, Cowez C. 12, Hoffman 9, Deman 6, Moons 6, Vankelekom 2, Diverde, Mekerri Y., Mekerri A. Ransart se déplacera le 27 janvier avec ses 4 unités d’avance ainsi que les 8 du déplacement dans l’antre d’une P1.

Programme

Dames

Pont-de-Loup - Kain

72-26

Kain - Pont-de-Loup

27/01 à 21h

Courcelles B - Montagnard

13/01 à 20h30

Montagnard - Courcelles B

28/01 à 18h

Messieurs

Ransart (+5) - Quaregnon B

69-65

Quaregnon B - Ransart

27/01 à 20h30

Colfontaine - Olympic MSM B

22/01 à 13h

Olympic MSM B - Colfontaine

29/01 à 13h

Les finales de la Coupe du Hainaut auront lieu à Leuze les 11 et 12 mars prochains.