Denis Ducarme dans l’émission «Les traîtres» sur RTL-TVI: «J’ai fait ce jeu sur mon temps privé et je fais ce que je veux de mon temps privé»

C’est sûr et certain, le casting va faire jaser dans les couloirs du parlement. Le député fédéral Denis Ducarme participe à un jeu télé dans lequel les 14 candidats doivent démasquer les menteurs (les traîtres) cachés dans le groupe. Ce jeu de rôle géant orchestré de main de maître par Fred Etherlinck commence le 22 janvier. En exclusivité pour Sudinfo, Denis Ducarme accepte de répondre aux questions sans concessions d’un autre participant au jeu… Benjamin Marechal.

Non parce que je participe à ce jeu à titre personnel. Quand on m’a appelé je me suis juste demandé si c’était la place d’un politique et j’ai demandé l’avis de quelques amis.

On va y revenir, je voudrais juste savoir pourquoi on a pensé à vous pour un jeu qui s’appelle « Les Traîtres ». Je vous fais des propositions. Petit A, vous avez postulé auprès de RTL pour participer à un truc. petit B, ils se sont dit que vous aviez un profil politique qui s’apparente parfois à de la traîtrise ?

Non non je n’ai pas postulé pour faire de la télé et j’étais très surpris. Pourquoi moi ? Je ne sais toujours pas.

Vous disiez avoir consulté quelques amis. Ils vous ont dit quoi ?

Que les politiques toujours coincés dans leur case et qui imitent les politiques, ça éloigne des gens. Je ne veux pas être populaire mais je veux créer une relation populaire avec les gens, ce n’est pas la même chose.

Et Georges-Louis Bouchez, il a dit quoi ?

Il a eu une belle ouverture d’esprit quand je l’ai informé et je tiens à le souligner. Vous savez en Flandre cela se fait beaucoup. Bart De Wever a déjà participé à des jeux. Mon président de parti aussi a déjà participé à des programmes en Flandre. Ça se fait aussi en France et personne ne trouve cela anormal.

Honnêtement, ça sent un peu le calcul politique non ? En 2024 il y a plein d’élections. Une émission de télé, c’est bon pour devenir bourgmestre…

Non si je l’avais fait par calcul je l’aurais fait plus tard. Pour les élections, c’est trop tôt. J’ai surtout la conviction que les politiques sont dans la société et qu’ils doivent se mélanger, comme c’est le cas ici, avec des artistes et des jeunes.

Pendant le jeu vous avez modifié votre comportement ?

Quand ça démarre, vous êtes sur vos gardes mais après, le costume tombe et c’est cela que je voulais, montrer qui je suis au quotidien.

Vous êtes parvenu à montrer la bonne image de vous ou pas ?

La véritable image certainement, la bonne je ne sais pas. Dans un jeu qui dure plusieurs jours, la vérité finit par ressortir.

Pour la production, c’est un très bon coup d’avoir un politique Vous avez pu négocier des trucs ?

J’ai été logé à la même enseigne que vous. Même si nous sommes grands tous les deux, j’ai eu le même lit que les autres. Ma seule condition pour participer, c’était de faire cela en dehors de la session parlementaire. Le tournage a duré quelques jours cet été et cela ne m’a pas empêché de travailler plus que beaucoup d’autres.

Les soirs de diffusion, vous lirez les réseaux sociaux ou vous serez hermétique ?

Vous savez, après 20 ans de politique le cuir s’est épaissi.

Si vous voulez je vous prépare. « Il y a la crise de l’énergie, c’est la guerre en Ukraine et il fait le clown à la télé ». Vous répondrez quoi ?

Écoutez j’ai été ministre et un ministre qui a fait ses preuves pendant la crise Covid avec les indépendants. Je ne suis plus ministre, j’ai fait ce jeu sur mon temps privé et je fais ce que je veux de mon temps privé. Si c’était à refaire je le referais. Je n’ai pas attendu l’émission pour montrer mes compétences pendant les 20 dernières années.