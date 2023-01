Prolongation du nucléaire: les organisations environnementales dénoncent «un accord nucléaire qui n’en est pas un»

«Mais en pratique, on n’en sait pas beaucoup plus. Surtout, la facture à plusieurs milliards nécessaire pour la gestion des déchets risque toujours de passer d’Engie vers le citoyen (...) Autre incertitude non levée aujourd’hui: Engie ne donne aucune garantie sur la production d’électricité, alors que d’autres sont tenus de le faire en vertu du CRM», affirment les organisations environnementales Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu et Canopea.

Encore de nombreuses questions

«Tant qu’il n’y a pas d’accord sur la question ‘centrale’, à savoir la facture pour le démantèlement et la gestion des déchets, il n’y a d’accord sur rien», rappelle Jan Vande Putte, expert énergie chez Greenpeace Belgique. «Le point central des négociations porte clairement sur le plafonnement de la facture des déchets qu’Engie réclame. La gestion des déchets nucléaires sera le chantier du siècle prochain et on n’en sait toujours pas plus, ni sur le prix, ni sur la manière pratique dont ces déchets ingérables seront gérés».