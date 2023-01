Sophie Davant (Affaire Conclue): «Je regrette le départ de Julien Cohen»

Visuellement, ce sera assez payant. On se transpose à chaque fois dans une époque différente. Nous serons tous costumés pour l’occasion. Je porterai notamment des perruques. Ça m’a amusée d’avoir les cheveux longs, c’est quand même spectaculaire. Nos sept acheteurs seront également confrontés à sept autres experts qui se sont montrés particulièrement agressifs et pugnaces. Je garde un bon souvenir de ce tournage. Tout s’est déroulé sur une seule journée, on a changé 1.000 fois de tenue et de maquillage. C’était assez costaud. C’est important pour nous de proposer aux téléspectateurs une émission différente des quotidiennes. On veut que les primes sortent de l’ordinaire. On a encore plein d’idées pour l’avenir.

J’ai été étonnée en découvrant la robe noire portée par Édith Piaf lors de 100 représentations à l’Olympia, en 1957. J’ai remarqué qu’elle était encore plus petite que moi. Elle mesurait 1m47. C’est un grand collectionneur d’objets d’Édith Piaf qui s’en séparait dans l’optique de financer l’ouverture d’un musée à son effigie. On retrouvera aussi la fameuse Jeep Willys et sa remorque du débarquement, une commode majorelle des années 30, ou encore une de boule de l’époque Space Age en matière plastique qui renferme un bureau totalement hermétique. On a tous été surpris par les résultats des enchères et les batailles qui ont eu lieu.

Avez-vous déjà acheté certains objets ?

Bien sûr. J’ai déjà craqué sur une lampe palmier de la Maison Jansen et des tableaux marine. J’ai racheté ces objets à certains de nos acheteurs. Heureusement, ils sont sympas avec moi et me les revendent sans faire de plus-value. Si je m’écoutais, j’achèterais beaucoup plus d’objets, comme des verreries Gallé ou Daume que j’ai appris à apprécier, tout comme nos téléspectateurs. J’essaie d’être raisonnable.

À quoi ressemble votre maison ?

Je ne suis pas du tout minimaliste, je m’attache énormément aux objets. Il y en a partout dans ma maison. J’ai toujours eu un goût prononcé pour la décoration, l’esthétisme et les univers chaleureux. Grâce à « Affaire Conclue », j’ai appris à retourner les objets, à rechercher des signatures et à repérer l’exceptionnel. Cela dit, je ne suis pas du genre à faire des brocantes. Ça me rappelle un peu trop mon boulot. (Rires)

« Affaire Conclue » est devenue une valeur sûre du petit écran. Comment l’expliquez-vous ?

Je n’ai jamais vu une émission rentrer aussi vite dans le cœur des Français et des Belges. On a vu à quel point les audiences ont grimpé au fil des épisodes. Je suis fière d’être à la tête d’un programme aussi populaire. On fait trop souvent rimer populaire et grossier ou bas de gamme. Je suis convaincue qu’on peut être populaire et élégant. « Affaire Conclue » divertit les téléspectateurs, sans se pendre au sérieux tout en étant pédagogue. Au départ, Stéphane Bern était pressenti pour animer le programme. J’étais un choix de seconde main. Ce n’était pas plus mal que ce soit moi qui la présente car j’étais au même niveau que les téléspectateurs. Stéphane aurait été bien plus expert que moi.

Vous avez pourtant failli ne jamais présenter ce programme…

C’est vrai ! Je ne comprenais pas pourquoi on était venu me chercher. Je passais d’une émission de témoignages que j’adorais présenter à une émission d’enchères. C’était le grand écart. Quand on m’a présenté la version allemande, ça m’emballait encore moins. Le programme était présenté par un homme moustachu avec une chemise à carreaux. C’était linéaire et sans humour. Je trouvais ça un peu ennuyeux mais la production m’a rassurée en me disant : « On veut que vous fassiez de cette émission ce que vous êtes ! ». J’ai finalement accepté la proposition. Je voulais ajouter un peu d’humain et d’esprit à ce concept un peu plat. D’ailleurs, au départ, personne ne croyait à cette émission. Ils l’ont mise à l’antenne car elle ne coûtait pas cher. On ne s’attendait pas à un tel succès.

Que pensez-vous des polémiques entre les acheteurs ?

C’est compliqué. Ils se laissent donc parfois aller à dire des choses qui devraient rester entre nous. Ils devraient commencer à faire plus attention.