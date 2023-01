Procès pour crime organisé de la star du rap d’Atlanta, Young Thug: voici ce qui lui est reproché

Tatoué jusqu’au visage, il est connu pour son style psychédélique et flamboyant, et ses rimes teintées de craquements de voix en font l’un des meilleurs représentants du courant trap.

Dans son livre «Rap on trial: Race, Lyrics, and Guilt in America» (non traduit) sorti en 2019, ce dernier indique que les tribunaux utilisent fréquemment cette méthode controversée: sortir des morceaux de textes artistiques de leur contexte pour appuyer des poursuites criminelles et condamner des rappeurs ou artistes en herbe, le plus souvent afro-américains.