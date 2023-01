Prolongation du nucléaire: Dégaze dénonce «un gigantesque cadeau» à Engie-Electrabel et une «gifle dans la figure»

« Le gouvernement opte à la fois pour les anciens réacteurs nucléaires et les nouvelles centrales à gaz fossile. Résultat : un trou dans les caisses de l’État, des prix de l’énergie impayables pour une dizaine d’années supplémentaires, et des bénéfices usuraires qui disparaissent dans les poches des actionnaires d’Engie et Cº. »

« Au milieu de la crise énergétique et climatique actuelle, cette politique est une gifle dans la figure non seulement pour tous celles et ceux d’entre nous qui en paient déjà le prix fort, mais aussi pour chacune et chacun d’entre nous qui ose rêver et s’engager pour un système énergétique 100 % renouvelable, socialement juste et géré comme un bien commun », conclut Dégaze.