Miss Ath, c’est terminé!

Une décision qui a été difficile à prendre pour le Président Nicolas Langhedries et ses membres : « En effet, avec le covid, notre ASBL a essuyé quelques difficultés financières et nous avons dû nous remettre en question sur les différents projets que nous menons sur l’année. C’est une dizaine d’activités que nous gérons, principalement dans le but de mettre nos commerces en valeur. Miss Ath était une organisation de prestige, mais qui avait un coût financier. Le but de cette élection était de mettre en avant les jeunes filles de la région. Pour toutes les participantes, cette belle aventure a permis de nouer de belles amitiés, prendre plus d’assurance, se mettre en avant en représentant notre ville. » Pour les plus anciens c’est à la Foire Commerciale du mois d’Août qu’a commencé l’événement Miss Foire sous la houlette de Lucien et Nicole Hernalsteen et qui était orchestré par Marie-Christine Bouchez et Nadia Jamart lors de la présidence de Nicole Hernalsteen.

miss-ath-la-nouvelle-reine-de-la-cite-des-geants-vient-de-ba.html

Il faut savoir que la dénomination de Miss Ath fut accordée par feu Guy Spitaels en 1997. C’est en 2012 que Nathalie Laurent continue l’événement avec Anaëlle Delmoitiez. « Je ne peux oublier Antonella, Cindy et Jessica ainsi que Céline Lixon pour tout le travail accompli sous la présidence d’Ariane Despretz ». Depuis 2019, Axelle Barbaix chapeautait la Miss et sa Dauphine. « Nous avons eu de la chance de pouvoir compter sur le bénévolat de chacun pour maintenir cette organisation sur les rails et toujours en la tirant vers le haut ». Ce samedi, Jade Dubois, Miss 2019, et Marie Godfin, sa dauphine, ont remis leur écharpe après trois années de représentation. C’est une page qui s’est tournée mais l’ACAA ne referme pas le livre, en effet il n’est pas exclu que ce projet soit remis en place dans le futur.