Un violent accident provoque des explosions et un incendie sur la E34: une personne est décédée, l’autoroute a été complètement fermée!

Un dramatique accident s’est produit aux alentours de 00h45 sur la E34. Selon Het Nieuwsblad, une voiture a percuté un camion au niveau de Beerse, en direction d’Anvers. Le premier véhicule a fini sa course sous le second, provoquant ainsi plusieurs explosions et important incendie.

La remorque du poids-lourd ainsi que la voiture de tourisme étaient complètement en feu. Si le conducteur du camion est en vie, l’automobiliste n’a pas eu cette chance. La victime est décédée sur place, et ce malgré l’intervention rapide des pompiers et des secours.