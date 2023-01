«Il me voit comme deux seins et un cul»: une agente de joueurs accuse Noël Le Graët de harcèlement sexuel

Noël Le Graët continue de faire parler de lui en ce début de semaine. Après des propos sur Zinédine Zidane qui ont suscité une avalanche de réactions indignées, le président de la Fédération française de football (FFF) est ouvertement accusé par une agente de joueurs et joueuses de harcèlement sexuel.

« Excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait », a confié Sonia Souid au micro de BFMTV, alors que des accusations similaires ont déjà été portées à l’encontre de Le Graët récemment. Elle se souvient d’un rendez-vous qu’elle a eu avec le président de la FFF en 2014 afin d’évoquer le football féminin et après avoir déjà échangé à ce sujet quelques mois plus tôt. « Je me rends à son appartement, quand j’arrive il y a du champagne. Je suis assez surprise mais bon je reste stoïque et j’attends. On échange, on parle du football féminin », raconte Sonia Souid.

« Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient », poursuit-elle. « En tout cas qu’il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme. […] J’ai été déçue par mon président. Pour moi mon président il doit être exemplaire. Et il ne l’a pas été. »

Sonia Souid confie que ce harcèlement a duré près de quatre ans et qu’elle a passé son temps à « esquiver » les appels de Le Graët suite à ce rendez-vous. Elle a également montré face caméra des messages du patron du foot français. « Vous me manquez », « Êtes-vous libre demain soir ? » ou encore « Puis-je vous inviter à dîner demain soir, j’insiste », peut-on lire. Désormais, elle espère que d’autres femmes s’exprimeront à ce sujet, car elle pense qu’il y en a « plusieurs dizaines », qui peuvent témoigner.

En attendant, Le Graët est entendu ce mardi au ministère des Sports dans le cadre d’un audit pour éclaircir notamment les pratiques managériales au sein de la FFF.