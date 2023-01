Le prix des œufs est au plus fort: «Les problèmes ne seront pas résolus de sitôt»

Le prix des œufs est au plus fort depuis une décennie, aux alentours de 300 € le kilo, « les problèmes ne seront pas résolus de sitôt », pour Danny Coulier à nos confrères du Het Nieuwsblad.

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. D’abord, « la production est en baisse et continue de baisser », explique Danny Coulier, président de la National Poultry Foundation. De plus, « En raison de réglementations de plus en plus strictes, notamment en matière de normes environnementales, les gens abandonnent ou les aviculteurs ne trouvent pas d’acheteurs », décrit-il au Het Nieuwsblad.