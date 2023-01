DS, plus qu’une automobile, une expérience!

Intérieur en cuir Nappa drappé, confection bracelet de montre, surpiqûres « Point Perle » et expérience numérique de pointe… Vous n’êtes pas ici dans une voiture, mais bien dans l’expression du luxe « à la française » tel que l’on se le représente de Paris à Milan, de Tokyo à New York. Avec sa motorisation hybride rechargeable E-Tense, la DS 7 propose une expérience de conduite inédite qui allie subtilement la puissance d’un moteur essence et le confort et la souplesse de l’électricité.