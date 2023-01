Peugeot 408 et Citroën ë-C4 X, l’automobile de demain!

Stars des magazines spécialisés, elles ont récolté de nombreux éloges malgré un positionnement radicalement différent de tout ce que l’on a pu voir jusqu’à aujourd’hui. Alors ces deux voitures ont-elles inventé un nouveau style ? On est en droit de le penser…

« Lorsque les premières images de la nouvelle Peugeot 408 et de la Citroën ë-C4 X électrique sont sorties, les amateurs ont tout de suite commenté le design audacieux et révolutionnaire de ces deux propositions surprenantes. Une silhouette élégante de fastback et l’allure moderne d’un SUV, les deux Françaises ont bien des points communs… Mais sont pourtant différentes à bien des égards. La Peugeot se veut sportive et arbore fièrement les attributs de la marque avec ses « crocs lumineux ». La ë-C4, elle, consiste en une très belle réinterprétation de la berline classique. Les deux modèles sont arrivés dans nos concessions et seront à tous les coups les véritables stars de ce salon 2023. Disponibles en essence ou en hybride rechargeable pour la 408 et en full électrique pour la Citroën, les deux véhicules répondent en tout point aux demandes de nos clients ». Des clients qui se pressent d’ailleurs dans les showrooms du Groupe Schyns qui compte 9 concessions Peugeot et 7 Citroën, toutes réparties dans les provinces de Liège et de Namur.