«Cela aurait pu être beaucoup plus grave»: Caroline Margeridon («Affaire conclue») sort du silence après avoir été agressée et volée (vidéo) Ce dimanche soir, Caroline Margeridon a été agressée, projetée au sol et a reçu des coups au visage. France 2 / Instagram Caroline Margeridon

Par Xavier Verheyden

Ce lundi, on apprenait que Caroline Margeridon avait été agressée dimanche 8 janvier sur un parking à Saint-Ouen. L’acheteuse phare d’« Affaire conclue » s’est fait dérober sa montre ainsi qu’un sac de luxe, précise-t-on. « L’antiquaire s’apprêtait à monter dans sa voiture garée sur un parking lorsque, selon son témoignage auprès de la police, deux hommes l’ont attaquée par derrière pour lui arracher sa montre, une réplique d’une marque prestigieuse, et son sac à main de luxe, d’une valeur de plus de 10.000 euros », précisait le site de Jean-Marc Morandini. de videos Lire aussi Caroline Margeridon («Affaire conclue») violemment agressée à Saint-Ouen: l’antiquaire a été «projetée au sol» et s’est fait dérober une montre et un sac de luxe Caroline Margeridon aurait reçu plusieurs coups au visage, avant d’être projetée au sol. 650 euros en espèces lui auraient aussi été dérobés, ainsi que la clé de sa boutique située au Marché Biron des puces de Saint-Ouen.

Ce lundi soir, la copine de Sophie Davant est sortie du silence sur Instagram, à côté de sa fille. « On va relativiser. Cela aurait pu être beaucoup plus grave », explique-t-elle, avec un petit cocard. « Mais voyons le côté positif, on ne mettra pas de fard à paupières. Et il ne faut pas avoir peur. Bien sûr qu’il faut toujours faire attention, mais je fais toujours attention. Je ne vais jamais dans ce parking, seule. Jamais ! Cela fait des années que je suis aux Puces, des années que je vais au Marché Biron. J’y vais toujours accompagnée de mes amis ou ils vont chercher ma voiture. Bon, c’est la vie. On n’est pas mortes. »