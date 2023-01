Sans voix, Salvatore Adamo est obligé d’annuler un concert à Barcelone: il lui est demandé de ne plus chanter

Le Parisien dévoile que ses rendez-vous professionnels dans le cadre de la promotion de son nouvel album sont en train d’être annulés. D’après le producteur de spectacles français d’Adamo, son médecin belge lui a demandé non seulement de ne pas chanter, mais aussi de parler le moins et le plus bas possible, afin que sa voix retrouve son timbre voilé. « In French Please », son 26ème album, sortira le 27 janvier prochain.