Cet été, Playcation fait de Bruxelles une ville pour le jeu

Après une première édition couronnée de succès avec 10 projets expérimentaux en 2022, la Commission communautaire flamande (VGC) lance cette année l’appel à projet Playcation pour l’été 2023 à Bruxelles. L’année dernière, plusieurs groupes d’enfants ont visité les différents sites. Les critères de l’appel à projet ont été déterminés sur la base de leurs conclusions et de celles des porteurs de projets et des partenaires. La VGC vise ainsi à créer des invitations au jeu et à l’activité sportive dans l’espace public et semi-public, tant pour les enfants que les jeunes et les adultes. Les organisations et particuliers peuvent soumettre des projets pour un montant maximal de 10.000 ou 25.000 euros. Les administrations communales bruxelloises ont mis à disposition des espaces libres dans leur commune, des lieux dans l’espace (semi-)public pour inviter activement au jeu et à l’exercice.

« Une ville adaptée aux enfants fait littéralement de la place pour le jeu dans la ville. Tous les enfants n’ont pas la possibilité de partir en voyage pendant l’été. C’est pourquoi, nous nous concentrons explicitement avec cet appel à projets sur l’invitation au jeu dans le voisinage immédiat des enfants et des jeunes. Les quartiers les plus pauvres à forte concentration de jeunes sont prioritaires à cet égard », a déclaré Pascal Smet (one.brussels), membre du Collège de la VGC en charge de la Culture, de la Jeunesse et du Sport.

Deux catégories de projets Les projets de la catégorie « espace de jeu » modifient l’espace, la disposition ou le plan du terrain ou créent un contexte propice au jeu libre, comme une aire de jeu dans la nature ou une aire de jeu de construction. Les projets de la catégorie « invitation au jeu et à l’exercice » ajoutent à un espace existant des matériaux, des formes ou des activités qui encouragent le jeu et l’exercice libres et non accompagnés. Le jeu libre implique que l’enfant décide lui-même de ce qu’il fait et de ce à quoi il réagit. L’espace de jeu ou l’invitation au jeu permettent à l’enfant de faire des expériences créatives, sociales, sensorielles ou motrices ou de faire l’expérience de la nature. L’initiative personnelle et l’imagination se voient offrir plus de possibilités grâce au projet.