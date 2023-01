Deux véhicules impliqués dans un accident rue de Waremme à Villers-le-Bouillet

La police de la zone Meuse-Hesbaye a été contactée ce lundi en fin d’après-midi, à 17h10, pour un accident de la route à Villers-le-Bouillet. Deux véhicules sont entrés en collision à hauteur du carrefour entre la rue de Waremme et la rue du Château d’Eau. « Les deux véhicules impliqués, une camionnette Volkswagen et une Mini, ont été fortement endommagés. Ils sont hors d’usage et ont été dépannés », précise le commissaire Minette.

Les deux conducteurs, un habitant de Hannut et une habitante de Faimes, n’ont pas été blessés.