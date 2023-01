Investissement au Sporting de Charleroi: voici ce qui a refroidi Bill Foley

L’Américain Bill Foley n’investira pas au Sporting de Charleroi. Favori pour racheter environ 30 % du matricule 22, le propriétaire de Bournemouth ne va finalement pas investir au Mambourg, même s’il bénéficiait d’une exclusivité dans les négociations jusqu’au 15 janvier. Il l’a communiqué via une missive laconique.

Si Bill Foley ne compte plus injecter d’argent au Sporting malgré une visite à Charleroi de ses partenaires anglais récemment, c’est officiellement car il estime notamment que les installations carolos ne sont pas suffisantes pour faire progresser les éventuels joueurs en provenance de Bournemouth dans les meilleures conditions. Les événements contre Malines n’auraient pas forcément plu, non plus, à l’homme de 78 ans au moment de concrétiser sa proposition financière, même si ce n’est pas la raison principale de son retrait.

Des excuses avancées par Bill Foley assez étonnantes puisqu’il n’a rien découvert de tout ça récemment…

Alors que le patron de Bournemouth avait évoqué la possibilité d’aider le RCSC sportivement, via d’éventuels prêts dès cet hiver, ce revirement de situation a donc aussi pour conséquence de ralentir le mercato carolo.

Le processus lancé il y a trois mois par PwC « reprend » et les autres candidats intéressés peuvent revenir dans la danse. Pour rappel, il s’agit quasiment exclusivement d’Américains, ainsi que d’un Européen. Si le Sporting espérait pouvoir avancer plus formellement (avec Bill Foley) à partir de ce 15 janvier, il devra patienter un peu plus pour signer un nouveau contrat pour des discussions exclusives d’un mois afin d’avancer dans les transactions avec un nouveau candidat. Les dirigeants sambriens sont donc dans l’attente d’offres de rachat (partiel ou total) du club dans les semaines ou mois à venir. Comme déjà expliqué, l’idée n’est pas de vendre l’intégralité du club, mais ça dépendra évidemment des offres qui arriveront.