Interventions de pompiers en province de Luxembourg : des accidents de circulation, un feu de cheminée à Gouvy et une voiture dans une façade du côté de Bastogne

Un accident de circulation est survenu sur l’E411 à la BK122 direction Namur Bruxelles. Un seul véhicule était en cause au niveau d’Anloy (Libin). Une intervention pour les pompiers de Libin ce lundi soir vers 20h49.

Accident de circulation

Un accident de circulation est survenu sur l’E411 à la BK119 en direction de Libramont entre Vance et Libramont. Un seul véhicule était en cause et les pompiers de Bertrix se sont rendus sur place lundi vers 21h11.

Tintigny

Accident de circulation

Un accident de circulation est survenu à Tintigny à la BK21 dans la Grand Rue. Un seul véhicule était en cause et c’était une intervention pour les pompiers d’Etalle lundi soir à 21h13. La personne a été prise en charge par l’ambulance.

Vaux

Arbre sur la route

Un arbre était sur la chaussée du côté de Vaux-sur-Sûre. Il y a eu une entrave totale de la chaussée, une intervention pour les pompiers de Bastogne et c’était lundi à 21h33.

Bastogne

Nettoyage de chaussée

Un nettoyage de chaussée a eu lieu sur l’E411 à la BK130 en direction d’Arlon au niveau de Recogne. C’était le réservoir d’un camion qui perdait son mazout, il était 21h55 lundi et c’était une intervention pour les pompiers de Saint-Hubert de Paliseul ainsi que pour un officier.

Bastogne

Voiture dans une façade

Les pompiers de Bastogne se sont rendus Rue du Sablon pour la vérification de stabilité d’une façade. Une voiture était rentrée dans la façade d’une maison. Il était 1h35 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Il y avait donc les pompiers ainsi qu’un container et un étalonnage et un officier sur place.

Durbuy

Arbre sur la chaussée

Un arbre était sur la chaussée au Champs des Hêtres à Grandhan (Durbuy). Les pompiers d’Erezée se sont rendus sur place, il était 4h36 mardi matin.

Messancy

Feu de chalet

Un feu de chalet de jardin est survenu à Messancy, rue d’Armagh. Une intervention pour les pompiers d’Arlon et d’Aubange, il était 5h25.

Gouvy

Feu de cheminée