«L’affaire d’Outreau»: l’incroyable fiasco judiciaire raconté sur RTL-TVI Il y a vingt ans, l’affaire d’Outreau a ébranlé la France. Une série documentaire-événement y revient, avec la participation de certains des protagonistes. A voir sur RTL-TVI à partir du 10 janvier. Point du Jour

Par Antonella Soro

Dix-sept adultes renvoyés devant la cour d’assises pour viols sur une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans, un juge fraîchement diplômé menant l’instruction, quatre années de procédure et trois procès qui mèneront à l’acquittement de la plupart des accusés, voici comment résumer l’affaire qui reste encore dans les annales de la justice française comme le plus grand fiasco qu’elle n’aurait jamais voulu connaître. Marqués au fer rouge, broyés par le système, certains protagonistes de ce dossier ont accepté, vingt ans après, de replonger dans leurs souvenirs pour les besoins d’une série documentaire, coproduite par RTL-TVI et France Télévisions. La primeur de la diffusion est réservée à la Belgique ce 10 janvier. France 2 enchaînera le 17 janvier. de videos Porter à l’écran un fait divers est toujours délicat, mais la réalisation de ce format le fait avec beaucoup d’intelligence et d’originalité. Tous les décors de cette histoire ont été reconstitués dans un studio de tournage laissé apparent à la manière d’un making of. Entre l’appartement où les enfants ont vécu, le commissariat où ont eu lieu les dépositions, le bureau du juge, le tribunal, les acteurs rejouent donc les scènes-clés. « C’est un peu comme si l’on pénétrait à l’intérieur d’un cerveau, un grand espace qui représente la mémoire des différents protagonistes », explique le réalisateur Olivier Ayache-Vidal. Les dialogues sont issus des procès-verbaux de l’instruction. Au milieu de cette mise en scène interviennent six des vrais personnages, sous forme d’interviews mais aussi aux côtés de leur double de fiction, et ils ont été libres d’intervenir dans les séquences.

Innocents en prison Pour mieux en appréhender la vision, un bref rappel des faits n’est pas superflu. Il y a d’abord un contexte, la Tour du Renard, à Outreau, ce Pas-de-Calais synonyme de désœuvrement et de misère sociale. Au 5e étage de cette HLM vit le couple Thierry Delay, alcoolique à la main lourde, Myriam Badaoui ainsi que ses quatre gamins, qui subissent les coups et la terreur que fait régner le père. En 2000, ils sont placés en familles d’accueil. L’un d’eux confie qu’ils sont obligés de regarder des cassettes pornos et que leurs parents avec d’autres adultes « leur font des manières ». Au fil des interrogatoires, leurs déclarations sont de plus en plus glaçantes. Leur mère et eux parlent de vidéos filmées en Belgique, d’une jeune enfant tuée et dénoncent leurs voisins de palier. L’enquête s’emballe, la thèse d’un réseau s’installe, les Daniel Legrand père et fils, qui n’avaient jamais vu les Delay, sont incriminés comme étant à la tête de cette organisation. La presse titre sur une affaire Dutroux dans l’Hexagone. D’autres enfants commencent à dénoncer des agressions sexuelles, la liste des accusés s’allonge. Parmi eux, Alain Marécaux, huissier de justice. Il a été arrêté avec son épouse sur base d’un mot de l’un de leurs fils : « la machine à bisous ». Comme d’autres, il clame son innocence. En vain. En 2004, devant le tribunal de Saint-Omer comparaissent donc dix-sept adultes pour des faits de viols sur mineurs.

A la barre, Myriam Badaoui craque et avoue son mensonge. Seuls elle, son mari et deux voisins ont abusé des enfants, le reste est supercherie. La cour condamne néanmoins six des personnes disculpées par elle. Il faudra attendre un second procès en appel, à Paris, pour que la justice les innocente. Un troisième procès à Rennes rejugera et acquittera Daniel Legrand fils. Nous sommes alors en 2005, des années de détention plus loin. En 2006, le juge Burgaud devra répondre des failles de son instruction devant une commission parlementaire. Il n’a pas été destitué, il a même été promu au sein de l’appareil judiciaire.

Myriam Badaoui, mère incestueuse, a été condamnée à 15 ans de prison (photo de la série documentaire). - Point du Jour Victimes collatérales « Il faut continuer à parler d’Outreau pour alerter. Même dans une démocratie comme la nôtre, le système judiciaire peut être défaillant. Le juge Burgaud était un gamin dans un costume trop grand. Myriam Badaoui lui disait ce qu’il voulait entendre. Aucun garde-fou n’a pu fonctionner, et on a laissé ce magistrat se conforter dans ses erreurs, malgré qu’aucune preuve ne soit venue étayer ses dires », analyse Alain Marécaux, survivant de cette histoire. Il n’est pas le seul à faire ce décryptage. Le juge Burgaud aurait vu dans ce dossier l’affaire du siècle, tremplin de sa carrière, peu importe les dégâts colossaux autour de lui. Et il y en a eu. Et ils sont toujours là. « Mes enfants sont des victimes collatérales. Ils ont été placés dans des familles d’accueil. Quand j’ai récupéré mon fils aîné à 17 ans, il était déscolarisé depuis l’âge de 14 ans, c’était irrattrapable. Il a eu des déboires avec la justice, il vit aujourd’hui dans un camion. Je n’ai plus aucun contact avec ma fille depuis Outreau », nous apprend cet homme qui a trouvé dans la foi la force de se reconstruire. Il n’est pas sorti indemne de ses années d’incarcération, de ses grèves de la faim, de ses tentatives de suicide, du souvenir de lui menotté à l’enterrement de sa maman, morte de chagrin… « J’ai encore des séquelles, il y a des jours où je pleure et il y en aura toujours, mais je vais de l’avant sur le chemin du pardon », tient-il à préciser, l’émotion étranglant sa voix. Vous le verrez témoigner dans cette série. Comme Dominique Wiel, prêtre-ouvrier, voisin des Delay et qui a passé 944 jours en détention. Comme Thierry Dausque, autre voisin innocent, trois ans derrière les barreaux pourtant. Dans un mouvement de pendule entre passé et présent, images réelles et de fiction, cette série donne à voir combien la justice quand elle déraille conduit à l’injustice la plus criante.