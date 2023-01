Il tente d’échapper à la police d’Assesse au volant de son Audi et percute le véhicule des policiers

Le lendemain, après avoir localisé le même véhicule de marque Audi, les policiers ont à nouveau tenté de procéder au contrôle du conducteur. Le conducteur a percuté le véhicule de police et a de nouveau réussi à prendre la fuite.

À la demande du parquet, il a été privé de liberté et présenté à un juge d’instruction. Ce dernier l’a inculpé du chef de rébellion armée et d’entrave méchante à la circulation routière. Le conducteur de l’Audi a été placé sous mandat d’arrêt et risque une peine de cinq ans d’emprisonnement. « Les violences à l’égard des services de police constituent évidemment une des priorités de politique criminelle du parquet », indique le procureur du Roi Vincent Macq.