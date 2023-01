«J’ai dansé avec Agustín, je lui ai un peu massacré le pied»: coup d’envoi de «The Dancer» avec Sara De Paduwa ce mardi soir sur la RTBF

À l’occasion du lancement de « The Dancer » sur la Une, Agustín Galiana et Sara De Paduwa ont répondu aux questions de Ciné-Télé-Revue.

Sara : Oui, dans le sens où on est à la recherche du meilleur danseur de Belgique, tout comme « The Voice » est à la recherche de la meilleure voix. Mais la mécanique est assez différente. Dans « The Voice », c’est le coach qui buzze ou pas. Ici, c’est le public dans la salle qui vote et chaque coach choisit à la fin de la phase des auditions les trois danseurs ou groupes qu’il prendra ensuite dans son équipe.

On peut dire que « The Dancer » est à la danse ce que « The Voice » est au chant ?

Agustín : Malgré ces différences, c’est vraiment le « The Voice » de la danse. Et il y a aussi tout l’aspect coaching, même si ce rôle n’était pas simple pour moi. J’ai fait beaucoup de danse dans ma vie, mais pas au quotidien. J’avais dû faire un travail de malade pour participer à « Danse avec les stars », que j’ai gagné. Et j’ai dû refaire le même travail de malade ici. J’admire énormément les deux autres coachs de l’émission, qui sont de super-danseurs et de super-chorégraphes. Ils sont au-dessus de moi. Mais j’ai tout fait pour être à niveau. Pour moi, « The Dancer » est un vrai défi. Quelque part, je me sentais un peu comme les candidats.

Sara : Oui, car la danse est un univers qu’on ne connaît pas bien. Il y a plein de styles différents. Il y a des troupes qui sont déjà super-pros. Et là, on les met en lumière. Ce qui est dingue et qu’on ne soupçonne pas, c’est le nombre de gens qui font de la danse. Ça fait partie de la vie de nombreux Belges et à tous les âges. Il y avait des performances très bluffantes.

Agustín : Comme je sais ce que c’est d’être candidat, pour avoir fait « Danse avec les stars », j’avais la boule au ventre chaque fois qu’un participant ou un groupe arrivait sur scène. Et en tant qu’acteur, je sais ce que c’est de passer un casting, d’attendre le oui, alors que dans une carrière, on va entendre davantage de non. Mais ce qui est important, c’est que cette émission soit une étape de plus dans le parcours des candidats. C’est évidemment bien d’être choisi, mais quand on se plante, ça veut dire qu’on grandit. Parfois, ça fait même du bien d’entendre un non, car ça pousse à être encore meilleur. Ce que j’attends des candidats, c’est qu’ils nous touchent, avec de la danse qui vient des entrailles, qu’on ressente la passion. C’est ça que je veux voir sur scène. Je pense avoir la sensibilité pour trouver la beauté. Mais je suis quelqu’un de très exigeant avec moi-même et donc aussi avec les autres. Le rôle d’un coach, c’est de faire grandir les candidats, les pousser à dépasser leurs limites pour les amener un peu plus loin.

Lire aussi «Il y a eu beaucoup d’émotion»: Sara De Paduwa et Agustín Galiana évoquent les prestations émouvantes des candidats de «The Dancer»

Vous avez tous les deux fait de la danse, à un niveau différent. Qu’est-ce que ça vous a apporté dans votre vie ?

Agustín : La danse fait partie de ma vie depuis tout petit. C’était ce que je voulais faire. Je n’ai cependant fait que deux ans de classique, quand j’avais 18 ans, mais ça m’a donné des notions pour pouvoir apprécier la technique et savoir à quel point ça demande un engagement, une rigueur, du travail. Si j’ai arrêté et que je me suis tourné vers le métier de comédien, c’est parce que je me suis rendu compte très vite que je n’allais pas être un danseur étoile. Le fait de gagner « Danse avec les stars », ça a été au final une belle revanche sur la vie.

Sara : J’ai fait de la danse de 3 à 10 ans. Je faisais du classique. Ça m’a apporté une rigueur. Une écoute de mon corps aussi. C’est une belle leçon de vie. Mais j’ai arrêté car j’étais beaucoup trop raide. Je le suis toujours d’ailleurs. (Rires.)

Vous avez dansé ensemble pour l’émission ?

Sara : Oui et je pense que j’ai un peu massacré le pied d’Agustín. (Rires.) Moi, j’aime bien danser en soirée, mais sans partenaire, car c’est très compliqué et je n’aime pas être dirigée. Mais Agustín est très généreux. Je pense que je l’ai beaucoup fait rire. Je l’avais déjà rencontré à Viva for Life en 2018. Il avait d’ailleurs aussi déjà essayé de me faire danser et on s’était pris une grosse gamelle. Comme quoi, c’est un garçon téméraire et persévérant.

Agustín : Je garde de très bons souvenirs de ce moment. Ce n’était pas tout à fait ça, mais on s’est bien marrés.

L’émission en jette visuellement, avec ce miroir géant qui s’ouvre lorsque les candidats sont retenus. Vous avez été étonnés des moyens mis en œuvre ?

Je ne m’y attendais pas. Le rendu est magnifique. Mais on a mutualisé les moyens avec la VRT, qui a enregistré sa version aussi dans le décor, ce qui nous a permis de faire ça. Quand le miroir s’ouvre, c’est magique, il y a toujours quelque chose qui se passe.

Agustín : C’est vraiment impressionnant comme moyens. Je suis vraiment fier de participer à cette aventure. Je suis impatient que les gens découvrent tout ça.