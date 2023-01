Procès des attentats à Bruxelles: Salah Abdeslam, malade, absent des audiences de mardi et mercredi

L’audience du procès des attentats de Bruxelles a repris vers 10h00 mardi matin, une heure plus tard que prévu en raison d’un retard pris dans le transfert des accusés détenus depuis la prison de Haren vers le Justitia. Ce retard est dû à la présence, requise par certains avocats de la défense, d’un huissier pour constater les procédures de transfert, débattues depuis le coup d’envoi du procès.

La défense dénonce une procédure dégradante et humiliante pour les accusés détenus, forcés de se mettre à nu pour être fouillés chaque matin. Plusieurs avocats avaient intenté une procédure en référé, qui leur a donné gain de cause fin décembre, le juge ordonnant que ces fouilles systématiques et non motivées ne pouvaient se poursuivre. Le SPF Justice a cependant annoncé le week-end dernier qu’il avait été chargé par le ministre de la Justice de faire appel dans ce dossier.