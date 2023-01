Le grand retour à la télévision de Mario Barravecchia: «Je me suis éclaté dans ‘Les Traîtres’»

S’il réside désormais en France et possède la double nationalité, Mario Barravecchia n’en oublie pas sa Belgique natale. Finaliste aux côtés de Jenifer en 2022 lors de la première édition de la Star Academy sur TF1, le chanteur liégeois fera son grand retour à la télévision 21 ans plus tard sur RTL-TVI. On a pu le voir récemment au château de la nouvelle Star Academy et lors de quelques passages dans TPMP sur C8. Celui qui sortira un nouveau single en mars prochain nous explique son choix et les raisons de sa participation à l’émission « Les Traîtres » sur RTL.

J’ai été contacté par la production de l’émission avant l’été 2022. Je vous avoue que je ne connaissais pas le concept, ni l’émission. Je sais qu’il y a eu une première saison sur RTL et une version française sur M6. J’avais déjà été contacté par le passé pour participer aux Anges de la téléréalité. Mais j’ai toujours refusé ce genre de demandes. Je ne voulais pas être associé au monde de la téléréalité. Pour moi, la Star Academy était plutôt un télécrochet.

Je ne veux pas qu’on s’imagine que je l’ai fait pour l’argent. Les gains récoltés seront reversés au profit de l’association dédiée à la maladie de Charcot. C’est un sujet qui me touche personnellement. Mon papa est mort de cette maladie. Un livre sortira prochainement dans ce cadre. J’en ai parlé à ma femme et à mon équipe en France. Le fait que ça se déroule en Belgique a été déterminant. J’ai un lien très fort avec la Belgique. Qui plus est sur RTL-TVI où j’ai débuté ma carrière avec l’émission « 10 qu’on aime ». C’est cette nostalgie qui a fait la différence.

C’est aussi un retour dans un château, 21 ans plus tard.

Oui, c’est assez marrant comme contexte. J’ai adoré l’idée de l’ambiance mystérieuse dans le cadre du château. Il y a des épreuves à passer durant le jeu. C’était aussi l’occasion de dépasser certaines de mes phobies. Et puis, l’ambiance au sein des candidats était vraiment très agréable.

Connaissiez-vous les autres participants ?

Nous ne connaissions pas l’identité des autres candidats avant le tournage. J’ai découvert Denis Ducarme et Javier Rodriguez que je connaissais de vue. J’ai été ravi de retrouver Marie-Christine Maillard que je connaissais bien de RTL, ainsi que Benjamin Marechal qui avait déjà réalisé mon interview par le passé.

Sans trop nous en dévoiler, comment s’est déroulé le jeu ?

Je me suis éclaté ! Nous avions un bon groupe et le casting était vraiment bon. Il y avait une très bonne ambiance entre nous et de la stratégie chez certains. Les épreuves étaient vraiment top. Je peux juste vous dire que je suis resté moi-même du début à la fin du jeu.