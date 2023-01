Plus de 4.000 personnes ont utilisé les navettes électriques gratuites durant les fêtes de fin d’année à Namur

Elles étaient initialement prévues du samedi 3 au samedi 31 décembre, puis ont été prolongées jusqu’au 8 janvier. « Une navette devait circuler la semaine et une deuxième le week-end. Au vu du succès et de la demande grandissante, une deuxième navette a également été mise en circulation la semaine. Avec la mise en place de cette deuxième navette, le nombre de trajets a presque doublé », communique la Ville de Namur, qui a tiré un bilan de fréquentation.

Au total, ce sont 4.067 personnes qui ont profité de ce système de navette au cours des 1.618 trajets effectués. Parmi ces chiffres, l’on retrouve 582 PMR. Un numéro de téléphone était à disposition des personnes souhaitant réserver leur navette. Au total, 183 personnes ont réservé leur voyage par téléphone auprès de la société en charge de ces navettes.

De plus, il était possible de traverser le piétonnier et de relier ainsi la gare et la Confluence. Le constat est que 30 % des trajets étaient à destination des arrêts de bus et de la gare. Le trajet le plus sollicité est celui qui relie la Confluence au haut de la ville.