D2 | Nicola Finocchio, l’emblématique président de Hamoir, est décédé

L’homme fort des Bleu et Noir avait déjà eu de gros soucis de santé il y a quelques années, ce qui l’avait contraint à effectuer un pas de côté quand Thierry Vincent avait repris la présidence, en 2020. Son état s’était lentement amélioré, Nicola Finocchio avait d’ailleurs repris le flambeau il y a pile un an.

L’annonce de son décès est un véritable choc pour Hamoir et notre football régional qui pleurent un président unanimement apprécié. Un homme entier, généreux et humble qui va, c’est certain, laisser un immense vide derrière lui.

La rédaction de La Meuse Huy-Waremme présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Nicola Finocchio.